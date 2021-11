Football Grand Sud : premier succès du Sud FC

En Régional 1, le Sud FC a, enfin, savouré les joies de la victoire en s'imposant à domicile face à la réserve de Furiani-Agliani 2 buts à 0. La JS Bonifacio, de son côté, n'a pu faire mieux que match nul à domicile (2-2) face à une autre réserve, celle du Gallia-Lucciana à l'issue d'un match où les regrets sont de mise. L'ASPV s'est inclinée sur le terrain de Ghisonaccia 3 buts à 1. Dans ce championnat, la JSB (12e) l'ASPV (13e) et le Sud FC (14e) ferment la marche

En Régional 2, dans le match au sommet qui opposait au stade Jacky Santucci, la SVARR, le leader, à la réserve du Sporting Club de Bastia, les joueurs du Valincu l'ont emporté 1 but à 0. La SVARR plus que jamais prétendant au titre dans ce championnat.

Au sein du Régional 4, Monticello a été sans pitié pour Solenzara lourdement battu 9 à 0.

Dans le championnat féminin à huit, l'ASPV et la Casinca se sont séparées sur un partage des points (3-3) quant à la SVARR elle a sombré sur le terrain d'Alata sur la marque de 15 à 1.