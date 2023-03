Football Grand Sud : la SVARR et le Sud victorieux

En Régional 1, la SVARR, qui demeurait sur un succès puis un nul lors de son dernier déplacement à Bocognano, avait l'occasion cette après-midi de conforter sa place dans le haut du tableau en accueillant la réserve luccianaise avant dernière au classement. Les joueurs de Pierre Nironi l'ont finalement emporté 3 buts à 2 et s'ancrent un peu plus dans "big four" de Régional 1.





En Régional 2, le Sud FC face au FC Eccica-Suarella a poursuivi sa marche en avant qui va le mener à retrouver l'élite insulaire. Les Sudistes se sont, en effet, imposés non sans mal 2 buts à 1 et sont toujours invaincus en championnat.

Les deux autres clubs de l'extrême sud étaient en déplacement: la JSB affrontait la réserve du FJEB, alors que l'ASPV rendait visite à celle de l'USCC, soit le match qui opposait le troisième au quatrième.

Les Bonifaciens ont chuté lourdement en terre bastiaise 4 buts à 1, alors que l'ASPV s'est inclinée en toute fin de match 1 à 0 sur une erreur de son gardien.