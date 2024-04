Football Grand Sud : Le Sud FC poursuit son chemin

Le Sud FC, leader de l'élite régionale, s'est imposé cet après-midi face à la réserve furianaise 2 buts à 1. Une victoire peu évidente tant les Furianais ont donné du fil à retordre aux Sudistes qui comptent désormais 61 points et devancent leur nouveau dauphin, à savoir la SVARR qui a atomisé Afa sur son terrain 6 buts à 2. Les joueurs du Valincu ont, de plus, profité du faux pas du FJEB sur le terrain de Ghisonaccia 1 à 0 pour s'emparer, donc, de la deuxième place..





En Challenge Stra place était laissée aux quarts de finale et dans ce top huit, la JS Bonifacio évoluait ce dimanche après-midi sur le terrain de Lupinu. Les Bonifaciens pensionnaires du championnat de Régional 2 n'ont pas laissé planer le doute en l'emportant 4 buts à 1 et se qualifient pour le dernier carré.



En Régional 1 de Futsal, hier après-midi, la JS Bonifacio dans ce match au sommet face à Furiani s'est imposée 6 buts à 4.