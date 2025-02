Football Grand Sud - Le Sud FC gâche une belle opportunité

Petit programme de ballon rond ce week-end pour les clubs du secteur Grand Sud avec en tout et pour tout deux rencontres.

Samedi soir, pour le compte de la 17e journée du championnat de N3 de la poule J, le Sud FC accueillait Beaucaire au stade Gaby Muzy.

Les Sudistes se devaient de l'emporter pour demeurer en course pour le maintien. Au terme des 90 minutes les deux équipes se sont séparées sur un score de parité de 1 à 1. Le penalty de Bouraja pour les Beaucairois, dans les arrêts de jeu, répondant à celui de Salvador-Alves (79') pour le Sud. Un nul qui ne fait pas vraiment les affaires des joueurs de Patrice Eyraud dans la mesure où ils ne profitent pas des revers de Corte, Ardziv et Montpellier concurrents directs pour le maintien. Le SFC est, désormais, 12e avec 14 unités.





Quatre niveaux plus bas, en championnat de R4 la réserve de l'ASPV se mettait à jour, ce dimanche au Pruneddu, en accueillant la Ghjuventù FCB. Les Moustiques se sont imposés sans jouer, les visiteurs ayant déclaré forfait. Les joueurs de José Tafani engrangent un onzième succès en autant de rencontres et se dirigent vers la R3.