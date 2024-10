Football Grand Sud : Le S FC chute à nouveau

Dimanche complet pour les clubs du Grand Sud de la N3 à la R4.



En Nationale 3, le Sud FC, après sa qualification pour le 6e tour de la Coupe de France face au GFCA, accueillait cet après-midi l'équipe du FC Rousset, une des formations en vue de la Poule J. Les joueurs de David Careddu se sont inclinés 2 buts à 0 et poursuivent leur apprentissage au sein de ce championnat. Une défaite que l'on peut expliquer par un manque de réussite offensive mais aussi par une première période apathique





En R1, l’ASPV recevait au Pruneddu la réserve borgaise, alors que la SVARR rendait visite à Bocognano. Le Moustiques ont, enfin, piqué très fort en l'emportant 4 buts à 0 grâce en partie au triplé de de leur attaquant Foungala, alors que dans le même temps, la SVARR s'inclinait à Bocognano 2 buts à 1





En R2, Bonifacio était l’hôte de la Pieve di Lota et au terme des 90 minutes les deux équipe se sont séparées sur le score de 1 à 1.



Enfin en R4, la réserve de l’ASPV se rendait à Toga et l'a emporté 4 à 1 alors que Sotta recevait la Ghjuventù Bastiaccia et a concédé le nul 2 à 2.