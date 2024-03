Football Grand Sud - La bonne opération pour Bonifacio

GAP le Dimanche 3 Mars 2024 à 18:34

Petite journée pour les clubs du secteur Grand Sud en ce premier dimanche du mois de mars. Au-delà de la programmation réduite la météo s'est aussi invitée à la fête avec une pluie abondante qui a contraint l'arbitre du match de Régional 1 entre la SVARR et Ghisonaccia a reporté la rencontre, l'aire de jeu du stade Jack-Santucci étant impraticable. A l'inverse le derby de Régional 2 entre la JS Bonifacio et l'AS Porto-Vecchio a bien eu lieu dans la Cité des Falaises. Une manche retour que les Bonifaciens ont remporté haut la main sur le score confortable de 4 buts à 1. La JSB se relance dans ce championnat alors que l'ASPV marque le pas en ne saisissant par l'opportunité de s'ancrer un peu plus à la deuxième place. Enfin en Régional 4, Sotta s'est imposé sur le terrain de Lupinu sur la marque de 4 buts à 2.