Football Grand Sud : La SVARR tient tête au Gallia

En Régionale 1, la SVARR , qui demeurait sur deux succès de rang en championnat, se rendait cet après-midi, sur le terrain de la réserve luccianaise . Les joueurs de Pierre Nironi sont revenus de ce long déplacement avec le partage des points 2 à 2. Un nul obtenu face à des locaux réduits à dix durant plus d'une heure de jeu.



E n championnat de régional e 2, l' ASPV retrouvait l'aire de jeu du stade Claude Papi où elle aurait du accueillir l'AS Antisanti . Cette rencontre n'a finalement pas eu lieu dans la mesure où les Antisantais , frappés par la disparition de leur ancien président Paul Alessandrini , ont, logiquement, demandé le report du match. L'extrême sud qui était, surtout, le théâtre du derby entre la JS Bonifacio et le Sud FC sur le terrain de Musella . Pas de vainqueur lors de cette rencontre Bonifaciens et Sudistes s'étant quittés cet après-midi sur la marque de 1 à 1.



En ce qui concerne le football féminin, place était faite à la Coupe de Corse , avec la SVARR qui recevait Alata , alors que l' ASPV évoluait du côté de la Casinca . Les deux clubs du Grand Sud sont éliminés de cette compétition. La SVARR s'est inclinées à domicile 2 buts à 3, a lors qu e les Moustiques ont été battus en terre casincaise 6 à 5. Enfin pour le compte de la Coupe nationale de Futsal , Bonifacio affrontait, hier, Furiani en terre nordiste. L'équipe des falaises a chuté sur le score de 8 buts à 4.