Football Grand Sud - La SVARR sur sa lancée, pas de vainqueur entre l'ASPV et le SFC

Dans le championnat de Régional 2, un derby chassait l'autre et après SFC - JSB, place était faite à la manche retour entre l'ASPV et le Sud au stade du Pruneddu.

Quant à la JSB, elle recevait la formation balanine de Santa Reparata au stade Antoine-Tassistro.





Le derby de l'extrême sud n'a pas connu de vainqueur Porto-Vecchiais et Sudistes se sont séparés sur le score vierge de 0-0. Les Sudistes officiellement promus en Régional 1. Les Bonifaciens pour leur part ont disposé de Santa-Reparata 3 buts à 1.





Du côté du Futsal, Bonifacio était l'hôte de Bastia Centre au gymnase. Les Bastiais se sont imposés 6 buts à 3 dans la Cité des Falaises face à une équipe locale handicapée par des très nombreuses absences.