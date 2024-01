Football Grand Sud : La SVARR élimine Borgo

Un match comptant pour les 16es de finale. Après une minute de silence observée à la mémoire de l'ancien maire de Propriano Emile Mocchi et de l'ancien président du SCB, Michel Sorbara, on entrait dans le vif du sujet.



La SVARR prenait l'avantage juste avant la pause grâce à Faress. La formation de Pierre Nironi devait faire la différence en seconde période sur des buts de Balla, avant l'heure de jeu, puis de Pinochi et Faucelli en toute fin de rencontre. La SVARR jouera donc les 8es de finale dès dimanche prochain face à Bocognano et une nouvelle fois à domicile.