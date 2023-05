Football Grand Sud : La SVARR dauphin du Sporting, la JSB en finale

GAP le Dimanche 14 Mai 2023 à 19:03

Baisser de rideau de la saison de Régional 1 ce dimanche à Propriano, où la SVARR deuxième recevait le FJEB troisième.

Les joueurs du Valincu se sont imposé quatre buts à zéro et terminent donc à la deuxième place de ce championnat derrière le Sporting Club de Bastia.

La SVARR qui, pour ses retrouvailles avec l'élite régionale, est l'auteure d'une très belle saison.

En Challenge Stra, place était faite aux demi-finales avec la JS Bonifacio, pensionnaire du R2 qui rendait visite à l'ECBS évoluant en R4.

Cet après-midi la logique a été respectée et les Bonifaciens se sont imposés non sans mal sur le terrain de l’ECBS au terme de la séance de tirs au but, les deux équipes étant dos à dos 1 a 1 au terme du temps réglementaire, et accèdent à la finale qui les opposera à la Costa Verde.