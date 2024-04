Football Grand Sud : La SVARR cartonne et le Sud trébuche

Dans le cadre du Régional 2, nos deux représentants, Bonifacio et l'ASPV, avaient des matchs favorables contre Santa Reparata et Antisanti, deux équipes mal classées. Pour sa part, en R4, le FC Sotta s'est mesuré à la réserve de Ghisonaccia.



En Régional 1, la SVARR a dominé la Costa Verde avec un score sans appel de 7-1. Malheureusement, Pinochi, auteur d'un triplé, a dû quitter le terrain sur civière suite à une blessure au genou. De leur côté, les leaders du Sud FC ont subi leur deuxième défaite de la saison face au FJEB (1-3). Malgré cela, ils conservent la tête du classement avec 62 points, suivis de près par la SVARR avec 58 points.

En Régional 2, l'AS Porto-Vecchio a écrasé Antisanti 6-0, affirmant ainsi sa position dans la course à la montée.



Quant à Bonifacio, ils ont remporté leur match par forfait alors que leurs adversaires de Santa Reparata ont renoncé au long déplacement vers le sud.

Enfin, en Régional 4, le FC Sotta a connu la défaite dans les dernières minutes face à Ghisonaccia, sur un score de 3-2.