Football Grand Sud - La JS Bonifacio passe dans la douleur

Pour ce dernier week-end du mois de février le programme

concernant les clubs du secteur Grand Sud n'était pas très étoffé.

Dans le cadre des 8es de finale du challenge Alex Stra les deux

derniers représentants du secteur Grand Sud à savoir Bonifacio et

Sotta étaient de sortie, respectivement, à Bastia pour y rencontrer

l'ECBS (R3) et dans le Niolu pour y affronter la formation locale. Les

Bonifaciens, évoluant en R2, sont finalement parvenus à arracher leur ticket pour les quarts de finale grâce à un but inscrit dans les

ultimes secondes par Mimoun El Bakouri.



Les Sottais, de leur côté, dans ce match entre équipes de R4 se sont inclinés lourdement, 5 à 0, face à l'actuel deuxième de la poule.







En Futsal, également, que ce soit en R1 ou en R2 les formations du

Grand Sud étaient en déplacement. Bonifacio rendait visite à la

réserve de l'AC Ajaccio. Les joueurs de la Cité des Falaises se sont

imposés dans la salle ajaccienne 6 buts à 3.





En Régional 2, pas de vainqueur entre l'Empereur et la SVARR, les deux équipes se sont séparées sur le score fleuve de 10 à 10. Pas de

vainqueur, non, plus dans la rencontre entre les Sapeurs-Pompiers et la réserve de la JSB. La partie s'étant soldée sur la marque de 3 à 3.