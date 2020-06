Football : François Ciccolini, nouvel entraineur de l'USM Alger ?

Philippe Jammes le Vendredi 5 Juin 2020 à 09:33

Francois Ciccolini, l’ancien entraineur du SCB et du GFCA, entre autre, pourrait bien rebondir à Alger. Il serait en contact très avancé avec le nouveau directeur sportif de l’USM Alger qui n’est autre que l’ancien défenseur central du SC Bastia, Antha Yahia, jusque là manager général de l’US Orléans. Ce dernier l’avait d’ailleurs eu comme entraineur chez les bleus en 2004/2005 et semble partager la même vision du football et de la formation que François Ciccolini.

