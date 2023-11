Football : Et si face à Auxerre le Sporting nous refaisait le coup de Bordeaux ?

« On parle beaucoup d’état d’esprit, aujourd’hui on n’a pas le temps de réfléchir à ça, on doit faire un match de chien » souligne le capitaine Christophe Vincent. « L’état d’esprit on ne doit pas l’avoir que sur un match mais tout au long de la saison et même si sur le long terme c’est difficile. En tant que capitaine j’essaye de véhiculer nos valeurs, les valeurs du club dans les vestiaires. Si j’appuie sur l’état d’esprit je ne suis pas le seul, le coach, le staff et le président ont le même discours. Pour cette rencontre on est obligé de l’aborder avec confiance mais pas avec un excès de confiance. De toutes façons dans la situation où on est on ne peut pas faire preuve d’un excès de confiance »



Et du côté du staff ? « Je crois en la capacité de se mobiliser contre les grosses équipes » explique l’entraineur Régis Brouard. « Je vais m’appuyer dessus. Après la défaite à La Duchère l’orgueil des joueurs a été touché. En tout cas les joueurs sont avertis. Face à Auxerre on sait que le niveau demandé sera encore plus important que contre Bordeaux. Lors des séances d’entrainement je l’ai fait ressortir. Si on n’élève pas notre niveau on perdra. Il faudra un match encore plus accompli que contre Bordeaux ».



Au fil des matchs le Sporting apparait à double visage, qu’il soit à domicile ou à l’extérieur. « A l’extérieur on ne répond pas aux exigences » souligne R. Brouard. « Ce qui est très important c’est que chacun doit prendre conscience des matchs à venir. Il y a de la bonne volonté, mais cela ne suffit pas ».

Après les deux dernières défaites certains supporters doutent du courant entre les joueurs et le coach. « On a eu suffisamment de conversation. Les choses sont dites. Elles sont entendues. Je n’ai aucun doute sur le message passé » déclare Régis Brouard.



Pour cette rencontre, le technicien bastiais va récupérer des cadres comme Vincent ou Bohnert et aussi le jeune Conte en attaque. Djoco blessé et Keita suspendu, manqueront eux à l’appel de même que Tavares rentré trop tardivement de sa sélection en équipe nationale du Cap-Vert.