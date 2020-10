Football : Coupe de France et championnats amateurs suspendus

"Tous les matches de "l'ensemble des compétitions de Ligues, de Districts, des championnats nationaux du National 3, du National 2, de la D2 féminine, des Coupes de France masculine et féminine, et des championnats nationaux de jeunes (féminins et masculins)" sont pour le moment reportés, indique la FFF dans un communiqué, alors que le gouvernement a confirmé que les championnats professionnels, eux, pouvaient continuer.



Le championnat de National (3e division), dont certains clubs sont professionnels et auquel participent le SC Bastia et le FC Bastia-Borgo, la première division féminine et celle de Futsal, sont également maintenus, de même que les matches de l'équipe de France, de l'équipe de France féminine et des Espoirs.