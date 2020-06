Football : C’est reparti pour le FC Bastia-Borgo

Aux arrivées de Guillaume Buon (défenseur), Mamadou Magassouba (milieu) et Geoffray Durbant (attaquant) annoncées la semaine dernière, sont venues s’ajouter ce lundi celles de Florian Escales (gardien) du Red Star et d’un jeune U19 du SCB, Joseph Vittori. Lors de cette préparation et jusqu’au 1er match amical du 10 juillet, une demi-douzaine de joueurs seront également supervisés par le staff. Pour mémoire, 14 joueurs sont partis ou n’ont pas été conservés durant l’intersaison, pour, à ce jour, seulement 4 arrivées. On y verra sans doute donc plus clair le 10 juillet lors du 1er match amical contre l'ACA (L2).