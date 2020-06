Football : Un effectif largement revisité pour le FC Bastia-Borgo (N1)

Le président Antoine Emmanuelli est tout d’abord revenu sur la période de confinement et l’arrêt du championnat. «Avant la clôture du championnat pour cause de crise sanitaire, le club avait d’ores et déjà assuré son maintien et c’était donc une bonne chose, surtout pour un club qui venait juste d’accéder au N1. Ensuite nous n’avons pas cessé de travailler, en visio conférence, pour faire le point et préparer cette nouvelle saison. De l’inédit car nous n’avons pas l’habitude de travailler ainsi. Le mercato a démarré très tôt et on n’a pas pu recevoir les joueurs en raison du confinement. Aujourd’hui nous n’avons qu’une hâte c’est de retrouver nos habitudes sportives ».

A.Emmanuelli s’est aussi réjouit d’avoir passé sans encombre la DNCG et annonce 1 350 000 € de budget. «Ce sera un des plus petits budgets de N1. Il faut rester prudent car nous vivons une situation nouvelle, sur fond de crise économique. Mais nous avons eu des garanties de nos principaux partenaires ». Le club aura pour ambition d’assurer le maintien au plus vite pour gérer plus facilement la fin de saison.



Coté sportif, beaucoup de changements avec le départ de 13 joueurs ! «Il nous a fallu faire des choix, des décisions devaient être prises et dans cette période de crise, ça n’a pas été facile » explique l’entraineur Jean-André Ottaviani. Ont donc quitté le club, les deux gardiens, Milosavljevic et Lunardi, les défenseurs Durimel, Tournier, Cros, Kane, Gueye et Bilingi (prêt), les milieux Cinquini et Alceus et les attaquants Phaëton, Penneteau et Foulon, tous les trois prêtés la saison passée. Côté arrivées, deux seuls joueurs pour l’instant : Guillaume Buon, défenseur de 22 ans en provenance d’Avranches (N1), formé à Brest et Mamadou Magassouba, 26 ans, milieu de terrain défensif qui évoluait à Belfort (N2) l’an passé.

«Au chapitre des nouveaux joueurs, on peut aussi rajouter, Lajugie, au club l’an passé, mais qui, victime d’une vilaine blessure, n’a pas joué de la saison » complète Jean-André Ottaviani. Le coach souligne qu’une fois le recrutement terminé, il devrait disposer de 20 joueurs de champs et 2 gardiens. D’ailleurs dès la reprise des entraînements lundi 29 juin, plusieurs nouveaux joueurs seront présents pour une dizaine de jours et un point sera fait ensuite. «Ça nous permet de les voir jouer, de tester leur mentalité et leur état d’esprit également » précise encore J.-A. Ottaviani. «Lundi on part pour 8 semaines de préparation, contre 6 habituellement. On va y aller très très doucement. C’est surtout le prépa physique qui va gérer cela. On aura toutefois des mini-périodes de repos ». Pas de stage par contre cette année. «On restera en Corse durant toute cette période d’entraînement mais avec un programme très diversifié ».

Des matchs amicaux ont d’ores et déjà été conclus : le 10 juillet à Ajaccio contre l’ACA (L2), le 17 contre un adversaire à désigner ou une opposition entre les joueurs, le 24 juillet contre l’US Corte (N3), le 31 contre le GFCA, le 8 août contre l’ACA, à Borgo et le 14 contre Furiani-Agliani. Le début du championnat étant fixé au vendredi 21 août. Enfin coté public, les dirigeants espèrent égaler voire dépasser le nombre d’abonnés : 700 la saison dernière.