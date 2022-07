Football : Battu par Laval, le SCB rate sa reprise

1ère journée de Ligue 2

SC Bastia 0 - 2 Stade Lavallois Mayenne FC (0-1)

Stade Armand Cesari à Furiani

Pelouse naturelle en mauvais état

Temps : clair - vent d’ouest modéré avec rafales 50 km/h.

Température : 26 dg

Spectateurs : environ 9000.



Arbitre central : Nicolas Rainville

Arbitre assistant 1 : Bertrand Corcuff

Arbitre assistant 2 : Stephan Pignatelli

4ème arbitre : Ahmed Taleb



Buts :

Naidji (15ème - 63ème ) pour Laval.





Avertissements :

Salles Lamonge (22ème) pour SCB

Durbant (36ème) - Hautbois (51ème) pour Laval.



Exclusion : Guidi (72ème ) et Collo (prépa physique 73ème) au SCB

Tapoko (79ème) à Laval



SCB : Placide – Van Den Kerkhof – Sainati – Guidi – Tavares – Vincent (c) - Kaïboue – Salles Lamonge (Schur 83ème) – Talal (Alfarela 59ème)– Magri (Robic 83ème) – Santelli.

Entr. : Régis Brouard





SLMFC: Hautbois – Baudry – Balde – Tavares – Seidou – Roye (c) – Maggiotti (Tapoko 77ème) – Adeoti (Sanna 68ème) – Goncalves – Durbant (Da Silva 90ème) – Naidji (N’Chobi 68ème).

Entr. : Olivier Frapolli



Contexte :

Reprise du championnat de Ligue 2. A cette occasion le SCB recevait un promu de National : le Stade Lavallois.



Les buts :

15ème : Sur une attaque plutôt anodine des Lavallois, Naidji du coin droit de la surface bastiaise lobe Placide avancé.

63ème : Contre attaque Lavalloise. Naidji gagne son duel, seul face à Placide.

Actions de jeu :

Coup d’envoi donné par les Bastiais.

Les Bastiais jouent contre le vent, attaquant coté tribune Ouest.

2ème : Coup-franc pour les Bastiais à l’entrée surface de réparation, coté droit. Tiré par Kaïboué, le mur lavallois renvoie le ballon.

7ème : Coup-Franc pour Salles Lamonge à gauche cette fois à 25 m des buts de Hautbois, le gardien mayennais. Guidi au 2ème poteau rate la reprise d’un cheveu.

10ème : Coup-franc pour Laval à 25 m à droite. La défense bastiaise repousse.

20ème : Sur corner de la gauche de Salles Lamonge, Talal reprend de la tête au 2ème poteau. Hautbois repousse le ballon sur sa ligne.

23ème : Tir de loin de Durbant. Placide le gardien bastiais détourne en corner.

31ème : Tir du défenseur bastiais Tavares de la gauche des 25m. Le ballon flirte avec le montant gauche de Hautbois.

34ème : Coup-franc pour Laval de la gauche. Baudry repend de volée dans la surface. Au-dessus.

37ème Corner de la droite pour Laval. Au 1er poteau reprise de la tête de Baudry. Placide se détend bien au ras de son poteau gauche et détourne.

45ème : Bien servi dans l’axe par Talal, Salles Lamonge déclenche un tir puissant à l’entrée de la surface. Le ballon frôle la transversale lavalloise.

53ème : Coup-franc de Salles Lamonge des 25 m, de la gauche, prés du point de corner, directement dans le petit filet de Hautbois.

67ème : Tir lointain mais puissant de Salles Lamonge. Hautbois se détend sur sa gauche et bloque le cuir.

72ème : Faute de Guidi dans la surface bastiaise sur Durbant, l’arbitre voit rouge et désigne le point de penalty.

73ème : Placide détourne le penalty de Maggiotti en se détendant sur sa droite.



Joueurs les plus en vue :

Vincent, Talal, Van Den Kerkhof coté bastiais

Baudry, Naidji à Laval.



Pour l’anecdote :

Coup d’envoi fictif donné par Morlaye Soumah, joueur emblématique du SCB des années 90.

Réactions

Régis Brouard, entraineur du SCB : «Il faut rester lucide sur la nature du match. Il y a eu de bonnes choses avec une bonne animation en 1ère mi-temps mais on a rarement cadré. On commet une faute sur le 1er but. En 2ème période on a déjoué en voulant forcer les choses. On fait une erreur encore sur le 2ème but. On n’a pas été efficaces et on paie cher nos erreurs. On a été trop impatients. On a jeté le ballon. On est allés trop vite. On a fait des fautes et eux ont maitrisé le match. C’est une déception car on ne s’attendait pas à ça. Il y a eu des erreurs individuelles. On s’est trompé de certains combats sur le film du match. On a forcé certaines choses sur certains duels et on s’est fait manger. On a cru trop vite qu’on pouvait égaliser. On a eu du mal à retrouver les attaquants. Manqué de vitesse, de précision».



Johnny Placide, gardien de but du SCB : « On a eu des situations dangereuses mais on n’a pas sur les concrétiser. Il y a eu des choses intéressantes, des choses positives. On peut mieux faire sur les buts encaissés. Ils nous ont pressés dès le départ avec l’appui du vent. On aurait pu faire mieux sur nos occasions. On a manqué de réussite et d'application, le dernier geste. Par rapport à notre préparation, on ne doit pas être inquiets. Il va falloir prendre des points rapidement pour se rassurer ».



Olivier Frapolli, Entraineur Laval : « Adaptation est le maitre mot pour moi. On a choisi le vent en 1ère mi-temps et on a bien fait. On a bien défendu mais on s’est précipité dans la récupération du ballon. On a manqué de maitrise.»