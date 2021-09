Football : Battu par Boulogne à domicile, le FCBB n’y arrive pas !

Feuille de match

6ème journée de National

FC Bastia Borgo 0 - 3 US Boulogne Côte d’Opale (0-1)

Complexe Paul Natali à Borgo

Pelouse synthétique

Temps : beau

Spectateurs : environ 350



Arbitre centre : Robin Chapapria

Arbitre assistant 1 : Jordan Riche

Arbitre assistant 2 : Matthieu Bonnetin



Buts : Moussaki (16ème) - Noc (50ème) - Fofana (90+2 sp) pour Boulogne



Avertissements : Pellegrini (10ème) – Ba (30ème) - Hamdi (34ème et 76ème) - Schuster (62ème) pour FCBB

Pierret (21ème) - Moussaki (30ème) pour Boulogne.



Exclusion : Noc (59ème) à Boulogne

Hamdi (76ème) au FCBB



FCBB : Balijon – Mahieu – Pellegrini – Hamdi – Doumbia (Mbala 58ème) – Cropanese (c) – Anziani – Schuster (Marmot 74ème) – Ba – Raspentino (Bassouamina 70ème) – Magassouba (Lajugie 70ème).

Entr. : Albert Cartier





USBCO : Pontdeme – Oyono – Pierret (Vercruysse 89ème) – Hainaut – Noc – Okou (Abanda 82ème) – Moussaki – Beghin – Frikeche (c) – Nsikulu (Fofana 68ème) - Thial

Entr. : Eric Chelle





Contexte

En deux confrontations à Borgo, le FCBB s’était imposé à deux reprises : 2 à 1, le 28 octobre 2020 lors de la 4ème journée de National de la saison 2020/2021 et 1-0 lors de la 22ème journée de National de la saison 2019/2020. La passe de 3 n’aura pas lieu.



Les buts

16ème : Centre tir de la gauche de Okou, dévié au passage par le goal corse mais aux 6 mètres, Moussaki propulse le ballon dans le but corse.

50ème : Sur une contre attaque nordiste, Nsikulu glisse le ballon sur sa droite à Noc qui d’un tir croisé à l’entrée de la surface trompe Balijon.

90+2 : Penalty réussi de Fofana qui place le ballon sur la droite de Balijon.



Les actions de jeu

Coup d’envoi donné par les rouges du FCBB.

5ème : Débordement de Noc sur le flanc droit de l’attaque boulonnaise; son centre trouve le petit filet gauche du portier corse Balijon.

6ème : Sur un centre en profondeur de Doumbia, Cropanese au 2ème poteau reprend le ballon acrobatiquement mais dans un arrêt reflexe de grande classe le gardien nordiste Pontdemé évite le pire à son équipe.

8ème : A l’entrée de la surface corse, coté gauche, Nsikulu centre sur Moussaki qui, au point de penalty, frôle le ballon de la tête lui faisant percuter le poteau gauche de Balijon.

14ème : Déboulé de Noc sur le coté droit. Sur son centre, le boulonnais Okou, seul face à Balijon, est un peu court pour reprendre le ballon.

24ème : Sur une passe de Raspentino de la gauche, tir en pivot de Schuster. Le ballon frôle le montant gauche du gardien nordiste.

43ème : Sur un centre de la droite de Cropanese, Raspentino écrase trop sa reprise de volée, contrée par un défenseur boulonnais.

44ème : Coup-franc de Schuster à 35 m des buts du gardien nordiste. Le ballon repris de la tête par Pellegrini sur la ligne des 6m passe à coté des buts.

49ème : Lourde frappe de Ba à l’entrée de la surface boulonnaise. Le ballon heurte le poteau gauche de Pontdemé. Schuster en embuscade et seul face au but, tire à coté.

53ème : Encore une parade extraordinaire du gardien Pontdemé sur une tête à bout portant de Raspentino sur un centre de Cropanese.

56ème : Parade de Balijon devant Noc qui avait le 3ème but boulonnais au bout des crampons.

58ème Vilaine faute de Noc sur Pellegrini qui lui vaut l’exclusion.

76ème : 2ème carton jaune pour Hamdi. Le Corse est exclu.

78ème : Nouvelle sortie salvatrice du gardien Pontdemé dans les pieds de Bassouamina.

85ème : Cropanese s’invite dans la surface nordiste mais son tir est contré par le dos de Fofana.

90 + 1 : Faute de Pellegrini sur Moussaki : l'arbitre n'hésite pas et désigne le point de penalty.



Les joueurs les plus en vus :

Pontdemé et Okou pour Boulogne



Insolite

Suspendu pour 3 matchs, Albert Cartier, l’entraineur du FCBB a dirigé ses joueurs de la tribune Est via son adjoint Donis Enzo, lui sur le banc.



Bilan sportif :

Le FCBB reste lanterne rouge avec 2 points !



Réactions de l’entraineur du FCBB, Albert Cartier

«On a pas été très bons ce soir. On s’est créé des occasions et opportunités mais pas bons dans les intentions et dans la mise en difficulté de l’adversaire. On a travaillé cette semaine mais on n’a pas concrétisé le sur le terrain ce travail. On doit être beaucoup plus imprégnés dans ce qu’on doit accomplir. Les garçons ont encore envie et besoin d’apprendre. La situation est difficile mais on est vigilants pour trouver des solutions. On sait qu’on devra se battre, point par point. On sait aussi qu’il peut y avoir des retournements. Le championnat peut basculer rapidement dans une sens comme dans un autre. Ce soir on n’a pas d’excuse ».