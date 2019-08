Football : Au SCB la coupe de Corse !

Furiani donnait le coup d’envoi de cette rencontre dans un stade plutôt clairsemé. Et en ce début de rencontre le rythme était plutôt lent. On notera un corner pour le SCB à la 10ème minute mais Albertini s’élevait plus haut que tout le monde pour se saisir du ballon.

Petite étincelle dans le jeu à la 16ème avec une jolie tête décroisée de Mesbah sur un centre de Schur, mais le ballon filait à coté des buts d’Albertini.

Furiani réagissait avec un déboulé de Diakise sur la droite mais sur le centre Lombard cueillait le ballon sur la tête de Casenave (18ème).

A la 38ème minute, première belle occasion de cette rencontre. Pour le SCB. Dans la surface Haguy décochait un tir puissant qu’Alberti ne pouvait que détourner sur Quemper qui tirait largement au dessus.

Dans l’ultime minute de cette 1ere période Mesbah s’échappait sur la gauche et frappait au but. Albertini devait se détendre pour éviter le but.

On en restera là pour cette 1ère mi-temps.





Les Bastiais attaquaient la 2ème période avec plus d’envie et portaient souvent le ballon sur le but d’Albertini.

Furiani faisait mieux que se défendre et posait en contres quelques problèmes aux Bastiais. Le jeu était certes plus animé mais les occasions manquaient.

Pourtant à la 57ème on était proche de l’ouverture du score quand Haguy sur la droite offrait un bon ballon à Vincent qui, seul face au gardien, tirait largement au-dessus des buts d’Albertini

A l’heure de jeu Furiani obtenait un bon coup franc à 25 m des buts de Lombard. Sur le tir brossé de Nadjem, Lombard devait jouer des poings.

Lombard qui 2 minutes plus tard devait intervenir sur une tête de Casenave. Les joueurs de Patrick Videira s’enhardissaient au fil des minutes et posaient des problèmes à la défense des bleus.

A la 78ème minute, Belle qui venait de rentrer pour le Sporting à la place Salis, plaçait une jolie tête sur la transversale sur un corner de Salles Lamonge.

Et c’est suite à un nouveau corner de Salles Lamonge que Bocognano ouvrait le score d’une tête rageuse (82ème)

Les bastiais rataient le 2ème but à la 86ème par Belle qui face à Albertini ne cadrait pas son tir

A 3 minutes du terme, Furiani obtenait un penalty pour une faute d’un défenseur bastiais dans la surface mais Lombard repoussait le tir de Miquilan.

Quelques secondes plus tard, le SCB pouvait brandirsa 22ème coupe de Corse.









Finale de la Coupe de Corse de football

SC Bastiais 1 - 0 AS Furiani-Agliani (0 - 0 )

Stade Armand Cesari

Beau temps

Spectateurs : environ 1500



Arbitre central : Valentin Georgetti

Assistant 1 : Romain Barrachin

Assistant 2 : Gérard Nicolosi





Buts : Bocognano (82ème)



Avertissements : Medori (30ème) pour Furiani

Salles Lamonge (32ème) – Schur (60ème) pour SCB





SCB

Lombard – Schur – Salis (Belle 73ème) – Bocognano – Le Cardinal – Coulibaly (c) – Vincent (Moretti 84ème) – Salles Lamonge – Haguy – Mesbah (Diongue 65ème) – Quemper.

Entr. : St.Rossi





ASFA

Albertini – Diakise – Feliciano – Valery (c) – Truchet (Nadjem 46ème) – Medori – Ait Bassou – Boy – Casenave (Miquilan 75ème) – Giabiconi – Santini (Le Maitre 85ème) .

Entr. : P.Videira