Football : André Biancarelli dans le staff des Moustiques

GAP le Mercredi 22 Janvier 2020 à 18:42

Les dirigeants de l'AS Porto-Vecchio poursuivent la structuration du club de football, doyen des associations sportives de la Cité, avec en ligne de mire la formation des jeunes joueurs. Pour atteindre cet objectif, l'ASPV a enregistré une recrue de premier plan dans son staff technique.

Depuis quelques semaines, André Biancarelli, ancien gardien de but du Sporting Club de Bastia, de Metz mais également de l'AS Monaco, a intégré l'équipe d'encadrement avec en charge la formation des gardiens. Un rôle que le Porto-Vecchiais, qui effectue, là, un retour aux sources, connaît bien dans la mesure où il a occupé pareil poste, au niveau professionnel, notamment à l'AS Monaco, au centre de formation et pour l'équipe première, mais aussi au Tours FC ainsi qu'au Toulouse FC. Une expérience du haut niveau très profitable dans la mesure où André Biancarelli a en charge l'ensemble des catégories. Un long et patient travail en profondeur qui ne devait, toutefois, pas tarder à porter ses fruits.



