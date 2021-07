Football : 5 clubs corses en N3 !

Cannet-Rocheville - Athlético Marseille

Cannes - AC Ajaccio 2

FC Rousset SVO - Endoume

Nice 2 - GC Lucciana

Istres - Mandelieu-La-Napoule

Gazélec Ajaccio - Exempt

Furiani - Villefranche Saint-Jean Beaulieu

Corte - Côte Bleue.

Dans ce groupe très costaud figureront des équipes très ambitieuses comme l'AS Cannes, l'Athletico Marseille ou Istres. Parmi les 15 clubs de ce groupe, 5 corses ! AC Ajaccio (réserve), US Corte, AS Furiani Agliani, GFC Ajaccio et GC Lucciana. Le championnat débutera le samedi 28 août à 18h :Au programmeDimanche 29 août à 15hLa journée 2, le 4 septembre verra un premier derby entre Lucciana et Corte.Dernière journée, le dimanche 5 juin à 15h.Le calendrier complet ici