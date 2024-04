Football - 2e édition de la Corsica Cup du 22 au 25 mai à Corte et Ajaccio

Outre la Corse, cette belle manifestation regroupera les formations représentant la Sardaigne, la Sicile et l’île de Saint-Martin, une île des Caraïbes affiliée à la Confédération de Football d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes.

Avant les matchs des 22 et 23 mai et la finale du 25, les formations participantes effectueront des mini stages sur l’île. A Squadra Corsa à Propriano, la Sicile à Afa, les deux autres équipes à Corte et Ajaccio.

« A l’occasion de ces rencontres nous aurons bien entendu une pensée pour toutes les victimes du 5 mai » souligne Dédé Di Scala, président de A Squadra Corsa. « Nous avions programmé la finale au stade Armand Cesari, mais à cette date, il sera en travaux. Elle se déroulera donc au stade Ange-Casanova à Ajaccio après des demi-finales à Corte ».





La formation insulaire sera coachée par l’ancien capitaine du Sporting Club de Bastia, Yannick Cahuzac, secondé par Gary Coulibaly, Anthony Lippini et Arnaud Paoli. « L’équipe sera composée de 26 joueurs corses évoluant en Ligue 1, Ligue 2 et National 2. On puisera dans les divisions inférieures si besoin » précise Gary Coulibaly. « Nous avons été sollicités par beaucoup de jeunes pour intégrer cette formation insulaire » ajoute D. Di Scala. « C’est une bonne chose car nous sommes pour l’épanouissement de nos jeunes. Je suis désespéré de voir nos joueurs disparaitre des formations engagées en championnat nationaux voire en R1 ».





Les demi-finales de cette Corsica Cup se disputeront donc au stade Santo Manfredi à Corte avec au programme Corse- Sardaigne le mercredi 22 mai à 19 heures, Sicile – Saint Martin le jeudi 23 mai à 19 heures.

La finale opposant les vainqueurs de ces matchs se jouant le samedi 25 mai à 19h30 au stade Ange Casanova à Ajaccio. La finale pour la 3e place aura lieu peu avant sur ce même stade à 14h30.

« Nous sommes très contents de proposer des affiches à Corte car nous travaillons beaucoup avec l’Université de Corse » commente encore Dédé Di Scala. « « Il y a un lien très fort qui nous unit avec une forte implication du CROUS »





Autre partenaire, le Parc Naturel Régional de Corse. «Cette Squadra Corsa est importante pour nos jeunes » souligne son président Jacques Costa. «C’est promouvoir le foot à travers ses vraies valeurs. Nous sommes très heureux de l’accompagner car elle véhicule un message important pour notre société ». Parmi les autres partenaires, la CCI, Corsica Linea et Nave Mare.

En lever de rideau des rencontres, à 17h, des matchs intéressants et inédits à suivre.

Mercredi : une sélection des anciens de A Squadra Corsa opposée à des anciens de l’Université de Corse. Jeudi, une sélection d’étudiants corses en découdra avec une sélection de Science Po d’Aix en Provence. Et que dire du lever de rideau de la finale, le samedi : Sélection des maires de Corse contre une sélection de ... l’église de Corse !





En septembre, A Squadra disputera un autre match, sur le terrain administratif cette fois. « Nous allons déposer un dossier auprès de la Fédération Française de Football en vue d’une collaboration entre la Squadra et la FFF pour une adhésion comme nouveau membre à l’UEFA à l’instar des ligues de DOM TOM, Mayotte ou encore St Pierre et Miquelon » indique Dédé Di Scala