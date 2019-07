Foot U19 : Les Porto-Vecchiais déjà sur le pont

. L'ASPV a donc intégré très officiellement le groupe D, une poule de quatorze équipes où l'on retrouve entre autres, les deux derniers finalistes de la Coupe Gambardella à savoir l'AS Saint-Etienne et les Toulousains du TFC, mais aussi les deux autres clubs insulaires du SCB et de l'ACA. Pour préparer au mieux, cette entrée sur la scène nationale, les Moustiques ont, déjà, repris le chemin de l'entraînement sous la direction technique d'un duo d'entraîneurs composé de Jérémy Alves-Pontes et Pierre Filippi. Pour renforcer l'effectif de ce groupe, déjà imposant, neuf recrues ont rejoint ou sont en passe de rejoindre la Cité du Sel. La première rencontre du calendrier est programmée le 24 août prochain. Une ouverture qui verra les Moustiques prendre la direction de Bastia pour y rencontrer le SCB dans le cadre de l'un des deux derbys insulaires. En attendant les matchs officiels, le cycle des rencontres amicales va débuter et vendredi en soirée l'ASPV accueillera le Sporting au complexe sportif du Prunellu.

