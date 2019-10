Foot : La première de l'AS Porto-Vecchio

GAP le Dimanche 13 Octobre 2019 à 20:34

Les clubs de l'extrême sud étaient sur le pont ce week-end pour le compte de leurs championnats respectifs.



Les U19 de l'ASPV ont lancé le week-end, samedi à domicile, dans le cadre de la huitième journée du championnat national U19.

Les Moustiques accueillaient les Oursons de l'ACA. Au terme d'une rencontre de bon niveau, les Porto-Vecchiais se sont inclinés 2 buts à 1.



Cet après-midi au sein du championnat de Régional 1, l'AS Porto-Vecchio a connu son premier succès de la saison. Celui-ci a été obtenu à Ghisonaccia sur la marque de 1 but à 0.



Toujours en R1, le Sud FC qui n'avait pas connu la défaite, cette saison s'est incliné pour la première fois, qui plus est à domicile, face à Bocognano 1 but à 0. Enfin, en Régional 2, le choc entre l'Oriente et la JS Bonifacio n'a pas connu de vainqueur les deux équipes s'étant séparées sur la marque de 1 à 1. Un résultat qui permet aux Bonifaciens de conserver la tête du championnat de R2.



