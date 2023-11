Folelli : une boutique de seconde main pour femmes a ouvert ses portes

C





À la suite d'un accident ayant entraîné un handicap, Sonia, ancienne responsable administrative, a dû abandonner sa carrière. Toutefois, avec détermination, elle a transformé cette situation difficile en un nouveau départ. Adepte de la mode de seconde main depuis des années, elle a constaté le manque de boutiques de ce type au sud de Bastia, surtout pour les femmes. Ce constat, combiné à ses préoccupations écologiques, a été le point de départ de son projet. "J'étais écœurée de voir tout ce que l'on peut jeter alors que beaucoup d'articles sont encore utilisables en très bon état. L'industrie textile est l'une des plus polluantes au monde, et je voulais faire quelque chose pour changer cela", explique Sonia. Elle a constaté que, hormis quelques dépôts-vente, ce genre de commerce était quasi inexistant dans la région bastiaise. "Nous étions réduits à commander sur internet ou à acheter dans les vide-greniers, brocantes, etc.. dans des conditions où on ne pouvait pas essayer les articles, ni même les voir en réel en cas de commandes internet (site comme Vinted, le bon coin, etc..). Et lorsque finalement ce vêtement ne convenait pas, bien souvent on ne pouvait pas le retourner, ou alors avec des frais d'envoi qui dépassent souvent le montant de l'article acheté."Son projet à donc lentement pris vie après des formations, le montage d'un dossier de financement, et des recherches pour trouver le local.'est enfin à Folelli que le magasin a vu le jour. La boutique ouverte depuis le mois d'avril propose une variété d'articles soigneusement sélectionnés en super état, lavés et repassés, à des prix défiant toute concurrence. Avec des cabines d'essayage, les clientes peuvent essayer avant d'acheter, éliminant ainsi les tracas liés aux achats en ligne. Sonia met un point d'honneur à s'approvisionner localement, que ce soit en rachetant des articles dans les vide-dressing ou en achetant chez des particuliers. Cette approche contribue non seulement à l'économie circulaire mais aussi à réduire l'empreinte écologique de la boutique. "Je veux offrir à mes clientes la possibilité de s'habiller à petit prix, surtout en ces temps d'inflation. Mes tarifs évoluent en moyenne entre -60% et -90% par rapport au prix du neuf. C'est une économie non négligeable pour elles", précise la jeune femme. Outre les vêtements, la boutique s'engage pour l'environnement. Des éclairages LED, une machine à laver éco-efficace, et l'utilisation de produits éco-labellisés pour l'entretien soulignent l'engagement de la propriétaire envers la durabilité.Bien que sa clientèle soit déjà sensibilisée aux bénéfices écologiques et économiques de sa démarche, Sonia reconnaît les défis de changer les mentalités, surtout en Corse, où l'achat de vêtements de seconde main n’est pas trop commune. "Je rêve d'élargir ma boutique à l'avenir, d'inclure des rayons homme et enfant. Pour le moment, je me concentre sur la femme pour bien gérer, mais j'espère créer des emplois et contribuer davantage à la communauté", partage l’entrepreneuse.Loin des artifices publicitaires coûteux, Sonia privilégie la communication directe avec sa clientèle via les réseaux sociaux, le téléphone et les contacts directs à la boutique. Les retours positifs affluent, mais elle aspire à accroître la visibilité de sa boutique sans sacrifier son engagement écologique.Si vous voulez tester une occasion de shopping éthique et à prix abordable, voici la bonne adresse Boutique 2MAIN