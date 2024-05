Folelli : Le collège Henri Tomasi lauréat du concours scientifique national CGénial

Le mercredi 15 mai 2024, le musée de l’Air et de l’Espace – Paris-Le Bourget a accueilli la finale nationale du Concours CGénial 2024, un événement marquant pour les passionnés de sciences et de technologie. C’est sous le hall Concorde que plus de 200 élèves et professeurs ont présenté les résultats de leurs projets aux 63 membres du jury, composé de chercheurs, ingénieurs, membres des corps d’inspection de l’éducation nationale, enseignants, journalistes et partenaires.Cette année, le concours a réuni 48 projets issus des académies de métropole et d’outre-mer, ainsi que des établissements français au Danemark et au Viêt Nam. Parmi ces projets, le Collège Henri Tomasi de Folelli s'est distingué avec son projet intituléCe projet novateur a remporté le Prix des partenaires remis par Cercle FSER.Le projet « Le super sucre » a été conçu et développé par les élèves sous la supervision de Mélissa Verdi (professeure de physique-chimie) et Julie Buanec (professeure de SVT). Leur objectif était ambitieux : fabriquer un sucre bénéfique pour la santé et cultivé localement en Corse. La première étape du projet a débuté dans le potager du collège avec la plantation des matières premières. L’extraction du sucre s’est faite en collaboration avec l’Université de Corse, avant que les élèves ne procèdent à sa fabrication finale au sein de l’établissement.Sélectionné lors des Trophées scientifiques académiques à Corte, ce projet a su capter l’attention et l’admiration du jury national. En récompense de leur succès, les élèves du Collège Henri Tomasi auront prochainement l’opportunité de rencontrer des chercheurs et chercheuses engagés dans la recherche fondamentale, une expérience qui promet de les inspirer davantage dans leurs futures démarches scientifiques.Les différentes étapes de ce projet passionnant peuvent être explorées en détail via ce lien : Le super sucre - projet du Collège Henri Tomasi