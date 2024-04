Fiora Guerrini et Henri-Etienne Dayssol lauréats du prix annuel de A Casa di a Puisia.

Norbert Paganelli, poète, écrivain et président de A Casa di a Puisia, se réjouit du nombre élevé de participants, avec plus de 185 textes soumis, dont 125 en langue française et 55 en langue corse. Suite aux délibérations du jury présidé par Patrizia Gattaceca, plusieurs lauréats ont été distingués pour leurs contributions exceptionnelles. « Leurs textes seront publiés dans une anthologie en cours de constitution accompagnés de ceux d'une quarantaine d'autres poètes signalés par le jury » souligne N. Paganelli.



Les Lauréats

« Fiora Guerrini est professeur d’anglais à l’Université de Corse » nous apprend N. Paganelli. « Initialement inspirée par la nature et son environnement immédiat, l’écriture est devenue une véritable source d’évasion qu’elle ne cesse de cultiver. Elle met sa plume au service de l’association Cantu in Fiure en composant des chansons. En 2012, elle a participé au prix Paul Zarzelli de littérature en langue corse et obtenu le 1er prix de prose puis de poésie,en 2014. A la suite elle a publié son premier ouvrage : « Amor Sgranatu » aux éditions Cismonte è Pumonte ».



Henri Étienne Dayssol est quant à lui originaire de Carcassone. « Il a été un militant du renouveau de la langue occitane. » précise Norbert Paganelli. « Adepte de la scène, il met ses textes à l'épreuve du partage oral. Il postule que l'intime est le domaine de la seule véritable communication. Sa poésie est accessible, moderne et enracinée dans le réel. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages dont : Voxpoésie aux éditions Colonna, Au labyrinthe des miroirs chez Musa, Tout simplement édité par A Fior di Carta et Ma chanson est une ambulance à Troba Vox».



​Le jury, composé de personnalités renommées telles que Françoise Salvan Renucci, Jean-Jacques Beuclerc, Dominique Colonna, Alain di Meglio, Fatima Eddahbi Echehbar, Xavier Deritel, Mita Vostok, Mariantonia Salini et Marianghjula Antonetti-Orsoni, a salué la diversité et la qualité des œuvres soumises, témoignant de la vitalité de la création littéraire en Corse et au-delà.