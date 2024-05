Finale du grand regional de dressage au domaine équestre d'Anghione : tous les classements

Le dressage, souvent qualifié de ballet équestre, est un art ancien issu de l'école d'équitation classique. Avec des racines profondes dans l'équitation militaire, il s'est transformé au fil des siècles pour devenir une discipline sportive olympique. Au cœur de cette pratique, des principes fondamentaux tels que la légèreté, la décontraction, l'impulsion et l'amour du cheval sont essentiels pour atteindre la « belle équitation ».



Au Domaine équestre d'Anghione, plus de 200 cavaliers, ont rivalisé d'élégance et de précision le week-end des 25 et 26 mai à l'occasion de la finale du Circuit Régional Corse de Dressage pour séduire les juges et le public. Les résultats de cette finale témoignent du haut niveau de performance des cavaliers et de leurs montures



L'ensemble des participants et des spectateurs ont salué l'excellente organisation de cette finale. Le Comité Régional d'Équitation Corse, en collaboration avec sa commission dédiée au dressage, ainsi que les juges fédéraux et les nombreux bénévoles, ont été remerciés pour leur engagement et leur investissement et leur travail acharné qui a permis de transformer ce week-end en une véritable fête du dressage, renforçant encore la passion et la camaraderie qui unissent ces passionés.