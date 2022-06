Finale du championnat de France de U 17 : l'AC Ajaccio "craque" face à Toulouse

Charles Monti le Samedi 4 Juin 2022 à 16:51

L'AC Ajaccio est allée ce dimanche dans l'Aisne au bout de sa belle aventure en championnat de France U 17. Malheureusement cet ultime match, qui l'opposait au Toulouse, n'a pas tourné à l'avantage de l'équipe de Julien Banghala qui a encaissé quatre buts sans pouvoir en rendre un seul.





Un premier en fin de première période, un second trois minutes après la reprise : la situation déjà difficile à ce moment-là pour les Ajacciens s'est compliquée avec le troisième but - son second de l'après-midi - de Niombo. A 3 à 0, et malgré de belles réactions l'ACA n'a jamais réussi à revenir dans le match.



C'est au contraire Toulouse qui a aggrave la marque par l'intermédiaire de Camara.

Mais l'aventure des Oursons aura été belle. Elle laisse en tout cas augurer encore de beaux jours pour l'ACA.