Fin de série pour l’ACA battu par Lens (1-2)

Même si, de prime abord, les budgets et les bancs de touche des deux équipes ne sont pas comparables, l’ACA avait, en démontrant l'étendue de ses qualités, des raisons d'y croire face à Lens. Les "rouge et blanc" ont, au final, échoué d’un rien dans la course à la deuxième place cet après-midi à François Coty. Un premier tournant du championnat avant un déplacement à Troyes. De ces matchs qui peuvent laisser des traces dans les têtes…

Les Ajacciens vont, pourtant, faire l’essentiel du jeu au cours d’un premier acte enlevé. Mais l’entame est Lensoise avec une frappe de Sotoca qu oblige Leroy à se détendre (3e). Le ton est donné et les « Sang et Or » insistent à gauche avec Robail. L’ACA laisse passer l’orage et va faire mouche sur sa première sortie. Suite à un corner, Flips décale Laçi au premier poteau. L’Albanais ajuste parfaitement Leca de l’intérieur du pied droit (12e). Les Ajacciens mettent le pied sur le ballon, ferment les espaces et, hormis quelques situations pas vraiment dangereuses, dont un déboulé de Robail sur la gauche (18e), les « rouge et blanc » restent maîtres dans l’entrejeu. Au contraire, on est même proche du break sur un contre de Flips et une tête de Cavalli trop peu appuyée (23e). Une première mi-temps qui s’achève avec des Nordistes un peu plus entreprenants sans grand danger, toutefois pour la meilleure défense du championnat. À la pause, l’ACA tient le bon bout…



Sotoca frappe deux fois

Les Ajacciens sont tout prêt de faire le break d’entrée de seconde période ; Ben servi par Cavalli, Tramoni s’infiltre la surface adverse et centre en retrait. Courtet est repris de justesse par le retour de Radovanovic (54e). L’ACA vient de laisser passer sa chance. Les Nordistes vont revenir dans la foulée. Sotoca profite d’une glissade de Diallo pour lui chiper le ballon et venir battre Leroy (55e). La tendance s’inverse. Plus compacts et plus solides, les « Sanfg et Or » reprennent les commandes de la partie. Ils vont frapper une deuxième fois, toujours par Sotoca, la réception, sur un contre d’école, d’un centre de Haïrada (71e). la messe est dite. Malgré les entrées de Jallow, El Idrissy et Flips, et une dernière occasion de Courtet (82e), les Ajacciens s’inclinent. Au-delà d’un coup d’arrêt après une série d’invincibilité de onze matchs, c’est un tournant du championnat que les « rouge et blanc » ont manqué. Dommage même si l’ACA reste sur le podium. Une place à conserver le week-end prochain à Troyes…





Stade François Coty

Lens bat ACA 2-1 (0-1)

Temps frais

Spectateurs : 4500 environ

Arbitre : M. Delerue

Buts :

Laçi (12e) pour l’ACA

Sotoca (55e et 71e ) pour Lens

Avertissements :

Coutadeur (20e), Avinel (84e) pour l’ACA

Gillet (27e) pour Lens



ACA

Leroy-Diallo, Choplin, Avinel, Huard- Coutadeur, Laçi- Flips (Jallow 70e), Cavalli (cap.) (Cuypers 62e), Tramoni (El Idrissy 61e)- Courtet- ent : O.Pantaloni

RC Lens

Leca- Doucouré, Z.Diallo, Radovanovic- Michelin, Gillet, Cahuzac, Haïdara-Mauricio (Moukandjo 69e), Sotoca, Robail (Mesloub 81e)- ent : Ph.Montanier