Fin de la vigilance orange en Corse-du-Sud, EDF fait un point sur la situation

Météo-France a levé ce mardi soir 22 novembre la vigilance orange vent fort en Corse-du-Sud. Les vents d’ouest à nord-ouest sur le département de la Corse-du-Sud ont perdu progressivement de leur force et ne relèvent plus d’une vigilance orange. "Cependant en fin de nuit, ce vent de secteur ouest continue de souffler avec des rafales de 80 à 100 km/h sur les crêtes, cols et cap exposés", a indiqué Météo France, ce mardi 22 novembre, dans un bulletin à 22 h. Le département, actuellement en vigilance jaune, devrait repasser en vert tôt mercredi matin.Cette tempête automnale a causé des coupures d’électricité dans 2 000 foyers mardi matin. Durant toute la journée d'hier, les agents EDF Corse, appuyés par des prestataires, ont poursuivi les opérations de réparation des défauts identifiés sur les réseaux électriques. A 19h30, 150 clients restaient privés d’électricité en corse du Sud, essentiellement sur la plaine de Sarrola Carcopino. Les derniers clients ont été réalimentés hier soir aux alentours de 22h30.Quelques clients isolés peuvent néanmoins rester sans courant. Un numéro spécial est mis à leur disposition. Disponible 24h/24 le service dépannage au 09 72 67 50 20 %2072%2067%2050%2020 transmettra, aux équipes sur place, les informations données par les clients.