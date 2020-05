Fin de conflit au centre de tri de La Poste d'Ajaccio

Le travail des agents de tri postal d'Ajaccio, a repris ce vendredi matin après plus d'une journée de négociations entre les représentants syndicaux et la direction.Ce 13 mai les agents chargés de l’acheminement des colis en Corse-du-Sud avaient déclenché un mouvement de grève illimité qui avait entrainé le blocage du centre de tri. Si les revendications concernant le comblement des postes vacants ainsi que le plan promotionnel, qui avait été gelé par la Direction de La Poste, avaient déjà été entendues, l’organisation du travail des agents était encore motif de tension.Une première réunion entre l’intersyndicale et le directeur régional de La Poste, Pascal Mariani, avait eu lieu ce jeudi. Lors de cette rencontre "une proposition de fin de conflit a été évoquée et saluée par le directeur Mariani qui en devait référencer à la direction nationale. Mais plus tard dans la journée le directeur régional nous a avoué son impuissance d’avoir des statuts dérogatoires par rapport à la politique nationale " explique Laurent Torre, délégué STC de La Poste de Corse-du-Sud,La grève avait donc été reconduite même si les négociations entre la direction régionale et la nationale devaient se poursuivre pendant la nuit. "Ce matin une première proposition de la direction avait déjà permis de débloquer le centre de tri pour permettre aux agents non grévistes et les personnels en CDD de reprendre le travail. - précise le représentant syndical - Ensuite on nous a donné les termes sur la nouvelle organisation du travail post-confinement, et le personnel à l’unanimité a décidé de reprendre le travail."