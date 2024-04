Filtrage des bagages et des passagers à l'aéroport d'Ajaccio : la sécurité "n'a jamais été dégradée", assure la CCI

Le niveau de sécurité et de sûreté des usagers de l'aéroport n'a jamais été dégradé, seul le débit et la fluidité des passages aux postes d'inspection-filtrage sont altérés tant que les effectifs disponibles seront en nombre insuffisant", a indiqué mercredi dans un communiqué la CCI, qui gère les aéroports de l'île, les infrastructures appartenant à la Collectivité de Corse. "Les principaux dysfonctionnements observés remontent à de nombreuses années, des décennies parfois", ajoute la CCI, assurant avoir de "nombreux" éléments pour "démontrer l'information régulière des autorités concernées".

Interrogé par l'AFP sur ces dysfonctionnements, Jean Dominici, président de la CCI, a répondu "que la sûreté de l'aéroport d'Ajaccio a toujours été un problème qui dure depuis la SMS", la Société Méditerranéenne de Sécurité, qui avait été au centre d'un retentissant procès en 2011.

En lien avec les CCI de Corse-du-Sud ou du Var, la SMS avait ainsi remporté de manière totalement frauduleuse (pas de mise en concurrence, opacité complète des conditions d'attribution...) plusieurs marchés liés à la sécurité de l'aéroport d'Ajaccio, de son port et de l'aéroport de Toulon-Hyères. "Mais il n'y a pas de dysfonctionnements", a martelé M. Dominici "le seul, c'est qu'il y a des attentes, mais aujourd'hui la sécurité est respectée".

Une internalisation à court terme

La CCI de Corse annonce avoir entrepris "d'internaliser à très court terme" l'ensemble des missions d'inspection-filtrage de l'aéroport d'Ajaccio "afin de solder définitivement cette période de fragilité opérationnelle et d'incertitude financière". Cet établissement public géré par des chefs d'entreprise élus par leurs pairs et placé sous la tutelle du préfet sous-traite actuellement le marché de la sûreté de l'aéroport d'Ajaccio à la société privée SAP SUR, pour un marché évalué à 11 millions d'euros.