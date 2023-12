Figure de proue du sport scolaire en Corse, Joëlle Le Mouëllic va goûter une retraite bien méritée

Le sport a été présent très tôt dans la vie de Joëlle Le Mouellic. A Ajaccio tout d’abord, ville où elle a grandi, puis à Nice où sportive de haut-niveau spécialisée dans le lancer du poids et du disque : Championne de France junior et 3ème sénior à la fin des années 70. Lâchant le poids et le disque mais pas le sport, dans les années 80 elle pratique le handball en N1 et N2 à Cagnes sur mer. Dans les années 90, elle enseigne le sport, prof d’ EPS à Montesoro, dans les quartiers sud de Bastia. En 2014, elle prend alors la relève d’Yves Bazay à la tête de l’UNSS de Haute-Corse et par là-même devient conseillère en sport du DASEN, Directeur d’Académie des Services de l’Education Nationale.



Sous sa coupe plus de 2800 élèves pratiquant le sport dans 21 activités différentes dans le second degré. Outre le management dans ces disciplines ou d’autres qu’elle développera, elle harmonise les liens entre le sport scolaire et les clubs civils, développe de forts liens avec les professeurs d’EPS pour dynamiser les compétitions.

Durant ces 9 ans à la tête de l’UNSS, elle mettra en place de nouveaux projets : Triathlon de Balagne, duathlon, course « La Lycéenne » et des activités de type « raid ». En partenariat avec l’association des Anciens Combattants elle dynamisera « A Strada di a memoria », une opération mémorielle pédagogique, intergénérationnelle, empruntant essentiellement le vecteur du sport qui en 2023 a réuni plus de 500 élèves au col de Teghime. On lui doit aussi des moments forts comme les Championnats de France de hand scolaire à Borgo et de football minime à Biguglia. Lors de ceux-ci elle favorisera l’éclosion de jeunes officiels : jeunes arbitres, jeunes reporters, jeunes secouristes. On la retrouve ensuite au sein de la commission nationale du développement durable, participant au développement d’une charte. Avec le Parc Naturel Régional de Corse, elle se mettra en selle dans l’opération cycliste « le savoir rouler ». Passionnée de voile, elle convaincra bon nombre d’élèves à participer à « A Sfida Capicursina » organisée par le club nautique de Macinaggio.





Alors Joëlle, cette retraite ?

« Tout d’abord je dois remercier tous ceux qui m’ont accompagnée durant ces années, les différentes institutions comme la CdC aussi. Le travail a été passionnant à leurs côtés, très enrichissant. Ensuite j’ai des projets de voyages, me remettre vraiment à la voile, j’ai vécu 7 ans sur un voilier, car les régates et la compétition me manquent. Je vais aussi m’adonner à la peinture, le dessin car je suis une passionnée d’arts. En fait je vais prendre le temps de profiter tout ».