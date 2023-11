Fièvre catarrhale en Corse : les éleveurs : La filière ovine se mobilise

- En quelques mots, où en sommes-nous aujourd’hui sur la progression de cette fièvre mortelle pour les bêtes ?

- Aujourd’hui, seize troupeaux sont officiellement touchés. Et il y a une suspicion pour un nombre à peu près équivalent. D’ores et déjà, on dénombre 400 à 500 brebis mortes… sans compter celles qui sont atteintes de morbidité : perte de l’agneau, perte du lait… Et nous supposons que le chiffre est en réalité supérieur. Car il faut tenir compte des éleveurs qui n’auraient pas encore fait la déclaration de la maladie alors que leurs troupeaux sont touchés.



- L’épidémie est localisée ?

- C’est plutôt dans le sud de l’île : autour de Figari, d’Aiacciu... et en remontant plus haut sur la côte ouest. Vous avez donc été reçus par les services de l’État…



- Un point sur cette rencontre ?

- La DRAAF nous a effectivement reçus, à la demande de l’Interprofession, l’ILOC, et de son Président Jean-Louis Paoli. J’y étais comme Président à la fois de la Chambre d’Agriculture de Haute-Corse et de la FDSEA. Étaient également représentés la Chambre de Corse-du-Sud, avec Françoise Cianfarani qui est également Présidente de la FDSEA de Corse-du-Sud ; les JA – Jeunes Agriculteurs – de Corse ; l’ODARC, avec son Président Dominique Livrelli ; le Groupement de Défense Sanitaire ; les vétérinaires de Corse. Nous étions venus exposer la situation de la filière, le contexte de la maladie. Mais la réunion a failli virer à l’occupation, car la DRAAF mettait en avant le fait que cette maladie n’est pas réglementée et que, donc, l’État n’avait pas à intervenir.



- Pour vous, l’intervention de l’État se justifie. Quels sont vos arguments ?

- Nous avons fait remarquer aux services de la DRAAF que le sérotype 8 [NdlR : le variant responsable des dégâts actuels] n’existe pas en Corse et que le seul endroit où on le trouve en Europe, c’est la France continentale. Il est donc avéré que ce sérotype vient du continent. Il y a donc eu double faute de l’État. D’abord parce que c’est la responsabilité de la région infectée d’éviter la propagation du virus. Et là, manifestement, ça n’a pas été fait. Ensuite, parce que la Corse est une île. Comme l’État est responsable du domaine sanitaire et du contrôle des importations dans les ports, il aurait fallu que ses services, dans les ports, vérifient la provenance des animaux et le fait qu’ils avaient bien leur certificat de vaccination. Cela n’a pas été fait non plus. C’est pour cela que nous leur avons demandé de déroger à l’aspect non réglementé de cette maladie.



- Qu’attendez-vous de l’État ?

- Nous avons demandé trois choses. Tout d’abord la prise en compte à 100 %, par l’État, des vaccins. Cela correspond à un coût de 3 € par brebis – c’est un prix encadré. Ensuite, la prise en charge, toujours par l’État, de l’indemnisation de la mortalité et dans une certaine mesure de la morbidité. Enfin, un engagement de l’État sur un Plan sanitaire de la filière que les acteurs corses vont élaborer avant la fin de l’année. Ce plan sera assorti d’une proposition de financement formulée auprès de l’État. Parce que la fièvre catarrhale, c’est le “coup de grâce” qui est porté à une filière en retard structurel.