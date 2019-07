Fiera di u Vinu 2019 : Une 30ème édition placée sous le signe du renouveau

Nouveau programme, nouveau décor, " A Fiera di u Vinu 2019" a décidé de faire peau neuve à l'occasion de son 30ème anniversaire. "Beaucoup de gens se sont donnés du mal pour faire perdurer cet événement durant toutes ces années, certains nous ont malheureusement quittés, alors c'est pour nous l'occasion même de saluer les pionniers de cette Foire, tel que Lucie Santucci, qui œuvrent depuis des années pour que cet événement reste une référence" a indiqué Jean Ciosi, président de la Foire du Vin. "Nous avons fait le constat d'un essoufflement durant les dernières années, alors on souhaite faire de cette 30ème édition, une sorte de renaissance de notre Foire."



Organisée pour la première fois en 1987, sous l'égide d'Antoinette Di Marco, Présidente de l'époque, c'est en 1989 qu'elle s'est thématisée "Foire du Vin" grâce à l'appui de Jean Peretti, son compagnon. Reconnu aujourd'hui, avec l'appui du CIV de Corse, en tant que "Fiera di Corsica » elle reste un gage de qualité pour tous les amateurs de la vigne.



Si en 2007, le nombre de vignerons présents étaient en moyenne 28, ce week-end, ce seront plus de 50 les professionnels mis à l'honneur du côté du Cap Corse.



Au programme de cette nouvelle édition donc, un dîner gastronomique "Masterclass", mis en vente sur Facebook et déjà complet, qui réunira près de 80 chanceux. Ces derniers pourront, à cette occasion, déguster un repas préparé par l'invité d'honneur de cette 30ème édition, Pierre Sang Boyer, jeune chef cuisinier déjà reconnu, mais également Romain Aïcardi Crucciani, étoile montante de la gastronomie insulaire.



De nombreux autres animations sont également prévues sur le champ de foire.



Durant tout le week-end, les présents auront l'honneur d'assister à différents ateliers culinaires préparés par de nombreux chefs et pâtissier locaux : Christophe Giraud (sommelier président), Clément Calendini et Marvin Ziemba (Restaurant "Col Tempo"), Jean-Antoine Ottavi (expert gastronomique), Anne Marchetti (biscuitière), Agnès Florisoone (vigneronne et chef à domicile), et Fabrice Raugi (Glacier).



"Nous voulons que cette Foire reste en cohérence avec le vignoble corse, et qu'elle continue à être un moyen de le faire rayonner jusqu'à l'International" a précisé Bernard Sonnet, président du CIV de Corse.

A cette occasion, 8 sommeliers de Corse et d'Île de France seront présents durant "La scène Wine Tasting" qui réunira plusieurs ateliers de dégustations, "Battle" de sommeliers, et autres ventes aux enchères. A noter que d'autres événements tels que des séances de dédicace ou des concerts musicaux animeront le port de Santa Severa durant tout le week-end.



Enfin, le président, J. Ciosi a souhaité "appeler à un comportement citoyen de la part de tous les participants" et a tenu a "remercier tous les habitants de la Commune pour leur aide", notamment par le financement d'un feu d'artifice qui aura lieu le samedi soir.