Feux du Cap Corse : inexplicable reprise à Pietracorbara. 400 hectares brûlés

Le nouvel embrasement, qui est intervenu vers 2 heures, sans doute dû aux conditions de sécheresse que connaît la région depuis plusieurs semaines, a contraint le SIs de Haute-Corse, soutenu par le SIS 2A qui a mis son hélicoptère bombardier d'eau, à demander l'intervention des moyens aériens.



Deux Canadair ont donc largement traité toute la zone concernée par la reprise où pas moins de 60 pompiers et forestiers-sapeurs ont été appelés à se mobiliser dans le secteur de la vallée de Sisco pour tout à la fois sécuriser plusieurs centaines de mètres à proximité du col Sain-Jean de Sisco ou user de brûleurs et bulles pour éviter toute nouvelle propagation.



A l'heure du premier bilan, les feux de Olcani et Ogliastro sur la côte ouest du Cap Corse, et de Sisco, à l'Est, qui n'ont , finalement, fait qu'un ont détruit 400 hectares de végétation.



Dès lors parce que sur le plan de la météo la situation n'évoluera pas avant plusieurs jours, le SIS 2 B, a mis sur pied un dispositif équivalent à celui du jour et des journées précédentes afin de parer à toute mauvaise éventualité.