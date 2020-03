Feux de voitures en série cette nuit en Haute-Corse

Les feux de voitures, rapidement maîtrisés par les pompiers, n'ont fait aucun blessé mais de gros dégâts matériels. C'est notamment à Morosaglia, devant la menuiserie Corse PVC qu'un premier véhicule a été complètement détruit vers deux heures du matin.



Toujours à la même heures, deux autres véhicules ont été complètement ravagés par les flammes devant la mairie de Galeria.



C'est ensuite à Bastia, vers quatre heures et demi du matin de ce ce 14 mars, dans le quartier de Saint Joseph, résidence Les Capucins que deux autres voitures ont été la proie des flammes.



Le dernier incendie a eu lieu à Pancheraccia, vers cinq heures et demi ce matin. Mais là le véhicule aurait pris feu en roulant et c'est le propriétaire qui a appelé les pompiers.