Feux d'hiver : Femu a Corsica réclame des moyens aériens basés à l'année en Corse

Mercredi 3 et jeudi 4 janvier, un feu de végétation a parcouru 230 hectares sur les hauteurs de Barbaggio, sans menacer d'habitation, et il a pu être maîtrisé grâce à l'intervention de deux Canadairs venus jeudi de la base de la sécurité civile de Nîmes (Gard). En été, des moyens aériens sont positionnés en Corse. Le parti "Femu a Corsica constate que les avions, basés sur le Continent, ne sont arrivés sur le feu de Barbaggio que dans la matinée de jeudi, alors que l'incendie a commencé le mercredi en fin de matinée", indique-t-il dans un communiqué. "Ce décalage aurait pu avoir des conséquences dramatiques", pointe le parti de Gilles Simeoni, assurant que "le réchauffement climatique et ses conséquences, notamment les risques de mégas-feux y compris l’hiver, renforcent la nécessité de baser en permanence des moyens de lutte aériens en Corse".



En février 2020, un énorme incendie difficile d'accès avait parcouru 5.000 hectares -l'équivalent de près de 10.000 terrains de football- en Corse-du-Sud à Bavella en presque 10 jours. "On ne peut plus tellement parler de saison de feux de forêt", avait indiqué en octobre à l'AFP Jean-Paul Bosland, président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France (FNSPF). En France métropolitaine, "il y a eu beaucoup de feux en début d'année, avec presque 10.000 hectares brûlés, ce qu'on n'avait jamais vu", avait-il rappelé.



Femu a Corsica rappelle qu'une proposition de baser dans l'île, à l'aéroport de Bastia-Poretta, "une force d'intervention anti-incendie à dimension inter-méditerranéenne", à l'image d'une "initiative expérimentée avec succès en 2009, a été faite depuis plusieurs années au gouvernement par le conseil exécutif de Corse". La loi de programmation du ministère de l'Intérieur a intégré un amendement proposé par le député nationaliste de Haute-Corse Jean-Félix Acquaviva, cosigné par les députés nationalistes corses Castellani et Colombani, "actant une force corso-sarde à mettre en œuvre sur le plan de la lutte contre les incendies", indique également le parti autonomiste. "Au moment où la Corse va vers l'autonomie, synonyme du renforcement de sa place et son rôle dans la coopération euro-méditerranéenne, la concrétisation de ces projets est plus que jamais une nécessité et un enjeu majeur", conclut-il.