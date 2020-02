Feu de Quenza : pas de point sensible menacé. Un sapeur-pompier volontaire blessé

Durant la journée, au cours de laquelle les sauveteurs ont reçu la visite de Christophe Castaner, le ministre de l’Intérieur ainsi que le fort soutient de Gilles Simeoni président du Conseil exécutif, la zone a été balayée par un vent de Nord avec de fortes rafales et un air encore très sec.

Au Codis de Haute-Corse on soulignait qu,en fin d’après-midi il n’y avait pasde point sensible menacé.

En revanche, un Sapeur-pompier volontaire a été blessé après une chute lors des opérations de lutte.

A.noter aussi que la route départementale 268 dans la vallée de la Solenzara reste fermée.



Au niveau des moyens pas de 350 hommes et 100 véhicules avec le renfort de deux colonnes Sapeurs Pompiers arrivées ce matin à Propriano ont engagés sur le terrain.

Engagement également de 2 hélicoptères de la Sécurité Civile et de 4 Canadair qui ont ont opéré 80 largages ce mercredi.



Un dispositif de nuit a été etabli avec 3 groupes d’intervention



Le dispositif de lutte pour ce jeudi 6 février est composé de 7 Groupes d’intervention feu de forêts des SIS 2a et 2B, 2 sections d’intervention de la Sécurité Civile de Corte, de 2 colonnes de renforts, un groupe de brûlage feu dirigéinterservices (Forestiers Sapeurs, SIS 2B, UIISC5) et des Forestiers Sapeurs de la Collectivité de Corse (un groupe pionnier, un bull et une pelle mécanique) soit 200 personnes et 70 véhicules