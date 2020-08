Feu de Muro : une troisième mise à feu

Ce feu de Muro reparti vers 15 heures ce dimanche pouvait laisser craindre le pire, tout comme il y a quelques jours où l'incendie parti de nuit progressait vers la crête laissant peser une menace pour le village voisin de Feliceto en cas de basculement.

Aussi, dès l'alerte donnée, d'importants moyens ont été envoyés sur place où le commandant Patric Botey évaluait la situation alors que d'importants moyens étaient demandés et acceptés aussitôt alors que sur le terrain les opérations étaient dirigées par l'adjudant Farruci.

Les renforts de l'UIISC7 de Brignoles arrivaient en même temps que les spécialistes pompiers du Groupement d'intervention Feux Forêts de Balagne.

Le Départementale 71 était interdite à la circulation dans un sens comme dans l'autre par les gendarmes qui veillaient.

Des moyens aériens étaient également engagés avec le Puma 20 et le Morane 2B.

Le barrage de Codole à proximité était le meilleur moyen pour l'hélico bombardier d'eau de ravitailler.

Finalement, l'incendie qui aura parcouru 2 hectares a été maîtrisé.

Un incendie qui selon les première constatations serait parti du même endroit que lors des premières mises à feu.

Et là il s'agit de la troisième !