Fêtes de fin d'année : Entre traditions et convivialité, les soirées pulenda et figatellu animent les villages balanins

Entre les festivités de Noël et celles du Nouvel An, les villages de Lavatoghju, Lunghignanu, Montemaiò vivent au rythme du figatellu, de la pulenda, du fromage frais, et des clémentines. Depuis 1989, l'associu Castiglione, présidée par Jean-Marc Borri, également maire de Montegrossu, organise une soirée Pulenda Figatellu sur la place de l'église, une tradition généreusement partagée avec la communauté locale. "C'est une soirée que nous offrons volontiers à la population du village, de nos voisins, de nos amis, grâce aux bénéfices que nous réalisons lors de la fête de Saint Augustin à la fin du mois d'août. Cela permet de créer un véritable moment de convivialité entre nous, entre Noël et le jour de l'an. Un moment très attendu par tous", explique Marc Borri.



Suite à la messe des Saints Innocents, honorant les enfants disparus lors de l'effondrement de la toiture de l'église de Montemaiò au 19ème siècle, les générations se réunissent autour du feu. Vin, chocolat, gâteaux, chacun contribue au buffet, créant une atmosphère de partage. "Ça nous permet de nous retrouver, de pouvoir discuter un peu plus qu'en temps normal. On se croise tout au long de l'année, mais on n'a pas forcément le temps de prendre le temps en fait. Là c'est plus agréable. On profite les uns des autres. Des vieux comme des tout-petits", confie un habitant de Montemaiò.



Au comptoir, les chanteurs se réunissent, accompagnés d'une guitare, pour animer cette belle soirée conviviale. Du côté des plus petits, trois élèves de l'école de Cassanu, présents pour l'occasion, ont joyeusement entonné "Petit Papa Noël". Ces soirées traditionnelles incarnent l'esprit chaleureux et unificateur qui règne dans les villages corses pendant la période festive.