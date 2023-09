Fête de la transhumance : Pietrosella célébre l'héritage pastoral corse

Marché de producteurs et d'artisans (14h-18h) : Laissez-vous séduire par un artisanat varié, de la vannerie à la coutellerie, en passant par la sellerie. Les maisons d'édition locales présentes proposent une gamme de produits authentiques et gourmands.

Le dimanche 8 octobre marquera le retour de la 3e édition de la Fête de la Transhumance de Pietrosella, une fête dédiée au retour des troupeaux des estives estivales. Cette manifestation revêt une signification profonde en ravivant la mémoire des traditions pastorales de notre île, en particulier les périodes de transhumance qui animaient jadis notre village.À l'initiative de la municipalité, cet événement réunit artisans, auteurs, chanteurs, bergers et autres acteurs qui s'investissent pleinement dans la préservation et la transmission des traditions artisanales, pastorales, et plus largement, de la riche culture corse.Au cours de cette journée, nos visiteurs auront l'opportunité exceptionnelle de découvrir des métiers uniques et ancestraux. Au-delà de sa mission de mettre en lumière le pastoralisme, cet événement met également en avant les trésors locaux et artisanaux. Les producteurs locaux ainsi que les artisans partageront leurs meilleurs produits, permettant aux visiteurs de déguster les saveurs authentiques de notre terroir. De plus, cette fête sera l'occasion pour la municipalité de dévoiler les charmes de son village historique et son précieux patrimoine.La buvette sera ouverte toute la journée, de 14h à 18h, et l'événement se clôturera à 22h.