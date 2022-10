Fête de la science : en Corse, scolaires et grand public mobilisés et sensibilisés à travers plus de 70 événements

C'est au

Pour le recteur d'Académie, Jean-Philippe Agresti, la question climatique et la protection de la nature sont fondamentales, "les sciences sont les éléments moteurs du progrès d'une société, un virage très fort a été pris par l'Education Nationale pour permettre aux élèves d'être éveillés à cette problématique climatique."



Venant corroborer cet propos, le sous- préfet de Corti Yves Bossuyt ajoute "du point de vue de l'Etat, il y a 2 niveaux de l'enjeu, le premier est le constat d'un déficit pour les métiers scientifiques aujourd'hui, et un autre plus profond, il s'agit d'un enjeu démocratique, la culture scientifique met en œuvre des raisonnements, des méthodes, la fête de la Science est l'occasion de faire participer les citoyens au débat sur la question climatique".



Lors de cette présentation, des scolaires de CM1/CM2 ont pris part à différents ateliers encadrés par les animateurs du parc qui les ont sensibilisés avec actions individuelles ludiques et pédagogiques pour lutter contre le changement climatique. Les élèves ont ainsi participé à la création de tablettes de cire, à la confection de galettes néolithiques, et de filtres à eau, ils ont pu aussi fabriquer un mur en torchis, apprendre, confectionner et s'amuser en préservant la nature, un pari réussi en cette première journée de fête.





Laurent Ballesta, biologiste, photographe et plongeur de renom, mais surtout témoin direct des changements auxquels est confrontée la vie sauvage sous-marine. "La fête de la Science c'est presque un pléonasme, car la science c'est une fête, il est important de vulgariser la science et de la rendre accessible, la science c'est la lumière" lance Laurent Ballesta en présentant la manifestation qui met cette année en lumière le changement climatique : "la thématique retenue est une interrogation mondiale préoccupante et un défi important face à la gravité de la situation. Informer, pour rendre pérenne le bien-être de la planète, sensibiliser le grand public et le monde scolaire aux interêts individuels et collectifs à freiner les bouleversements climatiques, responsabiliser sans culpabiliser est l'apostolat de cette nouvelle édition." poursuit l'explorateur."La fête de la Science est un événement structurant, un moment d'échange et de divulgation entre les scientifiques et le grand public, le réveil climatique est un débat planétaire, il est important que les jeunes générations se saisissent de cette problématique, les comportements doivent changer. Bien sûr, il faut éveiller les consciences, mais ne pas culpabiliser les jeunes" souligne Antonia Lucciani, Conseillère exécutive en charge de la culture, du patrimoine, de l'éducation et de la formation.