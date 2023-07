Festivals d'été en Corse : des stars comme s'il en pleuvait

La scène artistique corse brille de mille feux cet été avec l'arrivée des artistes renommés dans les festivals de Patrimonio, Calvi, Ajaccio, Bastia et Erbalunga..



Les Nuits de la guitare de Patrimonio

Les Nuits de la guitare de Patrimonio promettent une semaine magique, du 18 au 25 juillet, avec une programmation d'artistes variés qui enchanteront le public. Chico & the Gypsies, le légendaire groupe mené par l'ancien leader des Gypsy Kings, enflammera la scène le 19 juillet avec leurs tubes intemporels, dont le célèbre Bamboléo. Le lendemain, c'est Louis Bertignac, cofondateur de Téléphone et juré de The Voice, qui fera vibrer les spectateurs avec sa présence iconique et ses morceaux inoubliables.

Le festival réserve également de belles surprises avec la venue de Bernard Lavilliers, l'artiste engagé aux textes puissants, l'envoûtante chanteuse espagnole Luz Casal, interprète du magnifique Un año de amor, le virtuose de la trompette Ibrahim Maalouf, ainsi que la talentueuse Izia qui viendra défendre les titres de son dernier album, La Vitesse. Et pour clôturer en apothéose cette semaine musicale, Matthieu Chedid, plus connu sous le nom de -M-, offrira une performance époustouflante le 25 juillet.