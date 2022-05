Festivale Orizonti di qui è d’altro : Coup d’envoi d’un nouveau festival culturel itinérant en Castagniccia

C’est un nouveau festival culturel, un peu particulier, qui débute, ce vendredi, sur le territoire de la Castagniccia-Casinca pour une durée de trois jours. Sa particularité : un esprit d’itinérance. « C’est un festival culturel qui va, chaque année, si nous arrivons à le pérenniser, se déplacer sur le grand territoire de la Castagniccia-Casinca qui est composé de régions qui ont, chacune, leur typicité : la Casinca, l’Orezza, l’Ampugnani, également le Casacconi à l’entrée de la vallée du Golu. L’idée est d’avoir une manifestation qui se déplace tous les ans dans une de ces grandes parties de ce territoire, mais également qu’un ensemble de villages organise l’itinérance », explique Stéphane Orsini, en charge du patrimoine culturel de la ComCom. « Le festival, c’est ce qui regroupe et unit l’intégralité de notre territoire qui compte 42 communes et quatre Pieve. Il est focalisé sur un bourg qui reçoit les infrastructures et permet de mettre en valeur les villages autour. Il va donc, à travers sa dimension culturelle, patrimoniale et touristique, mettre en osmose notre réalité, c’est-à-dire la Corse profonde et la Corse du bord de mer. Ce festival est un des éléments qui nous permet d’exister, de montrer et de faire découvrir ce qu’on peut faire de bien chez nous. C’est aussi une manière de montrer notre unité et tout ce que peut apporter la culture aux territoires de l’intérieur. La culture est essentielle, c’est un lien qui peut supporter tout le reste. Notre territoire compte beaucoup d’écrivains et de gens qui font des choses, notre rôle est aussi de les valoriser », ajoute Joseph Pastini, vice-président de la ComCom et co-président de la Commission patrimoine qui porte le festival.



Des enjeux pour le territoire

Ce festival se veut une manifestation d’ouverture sur les horizons d’ici et d’ailleurs, comme le décline le titre. « C’est un dialogue entre notre territoire et les territoires voisins invités. Ce sont des horizons littéraires, culturels, musicaux, linguistiques… Le titre illustre cette volonté d’ouverture que nous avons et que nous pourrons décliner pratiquement dans tous les domaines », indique Stéphane Orsini. Des enjeux pour le territoire qu’il l’explique en vidéo à CNI :