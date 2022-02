Festival du cinéma italien de Bastia : le palmarès

Le palmares



Un théâtre bondé et effervescent a assisté ce 12 février à la cérémonie qui a couronné les vainqueurs de l’édition 2022.Au menu de ce traditionnel événement le concert de l’ensemble napolitain de Mimmo Maglionico, PietrArsa, et de la compagnie TeatrEuropa d’Orlando Forioso, qui ont réussi dans une harmonie parfaite à conjuguer les grandes musiques des films italiens, la tradition et les rythmes des chants napolitains.Sur une idée originale du metteur en scène Orlando Forioso, quatre multi-instrumentistes et chanteurs ont transporté le public dans un voyage exaltant la passion du 7ème art italien. Devant une salle comble et enjouée, Mimmo Maglionico (à la direction artistique, aux instruments à vents et au chant), Carmela di Costanzo (au chant), Roberto Trenca (aux instruments à cordes), Antonello Iannotta (pour les percussions) et Orlando Forioso (le narrateur) ont donné la note avant la projection de la comédie dramatique.Avant la projection du film de clôture le jury présidé par présidé par Éric Fraticelli et composé de Noël Casale, Claire Risterucci, Lucia Memmi et France-Anne Van Peteghem, a décerné son prix à « Ariaferma » de Leonardo Di Costanzo, un témoignage poignant et très réaliste de l’univers carcéral.Antonia Luciani, conseillère exécutive de la Collectivité de Corse en charge de la culture accompagnée par le président Gilles Simeoni, ont remis le Grand Prix de la Collectivité de Corse, René Vialle, au talentueux réalisateur sarde Salvatore Mereu pour « Assandira ».Entouré de son équipe, Jean-Baptiste Croce a remis le Prix du Public à « Mio Fratello Rincorre I Dinosauri » de Stefano Cipani.Les applaudissements et les ovations qui ont fait vibrer la salle en ce samedi indiquent que les convives sont rassasiés de cette programmation variée et raffinée. Et se délectent d’avance de pouvoir savourer la prochaine en 2023. Cet engouement réjouit Jean-Baptiste Croce et son équipe qui derrière leurs masques, laissent transparaître la réflexion raffinée d’une prochaine édition qui sera agrémentée du prestigieux Label Europa Cinémas. Ce dernier vise à accroître la promotion, la circulation et la durée d’exploitation des films lauréats.Il intervient à une étape stratégique de la carrière d’un film, celle de sa présentation sur un festival et de son lancement sur le marché international. Le Label mobilise les médias, les exportateurs, les distributeurs et les exploitants. Une belle opportunité pour la Ville de Bastia inscrite dans la course pour décrocher le titre de capitale européenne de la culture en 2028.