Festival du cinéma italien : Isabella Aguilar pour présenter la comédie musicale «Un’avventura »

«Les producteurs m’ont appelé pour me demander d’écrire une comédie musicale sur les chansons de Lucio Battisti. Le titre du film est d’ailleurs le titre d’une chanson du chanteur » explique Isabella Aguilar. «Ils m’ont donné carte blanche et j’ai travaillé dans une totale liberté. Je connaissais le répertoire de Lucio. J’ai choisi ses chansons les plus connues mais aussi d’autres, moins connues mais très belles, que j’ai voulu faire connaitre au public. Histoire aussi de ne pas être trop prévisible»

Isabella jouit d’une belle notoriété en Italie mais dans le monde entier aussi. Pour le cinéma, elle a écrit le film sentimental « Dieci inverni » réalisé par Valerio Mieli, le thriller « In fondo al bosco », réalisé par Stefano Lodovichi, le drame «The Place » réalisé par Paolo Genovese. A la télévision, elle est co-créatrice et auteure, entre autres, de la série télévisée familiale « Tutto puo' succedere », de la série thriller « Grand Hotel » et de «Baby », un drame pour adolescents qui a cartonné sur Netflix.



«Le but était de réaliser un film d’amour, une comédie musicale, en y intégrant les chansons de Lucio Battisti. Le réalisateur et moi avons beaucoup collaboré et ajusté l’ensemble et le budget» souligne la scénariste.





Sur les notes des chansons éternelles de Lucio Battisti, Matteo (interprété par Michele Riondino) et Francesca (Laura Chiatti) découvrent l’amour. Ils s’éloignent, se retrouvent, se poursuivent, caressant tout deux des rêves différents : elle désire être une femme libre, il veut devenir musicien…



«Pour la 1ère fois, le festival italien de Bastia présente une comédie musicale » souligne Bati Croce, président de la manifestation. «C’est un film vivifiant, plein de joie, de sentiments et de bonne humeur communicative qui permet de réécouter les plus belles mélodies d’un des plus illustres chanteurs italiens».





Si en Italie le film a bénéficié d’une bonne critique, il n’a pas connu un grand succès par manque de promotion. Par contre, diffusé à la télévision, il a recueilli un bel audimat et a reboosté le film en salle. Après le grand succès de « Baby », 1ère série italienne sur Netflix, Isabella Aguilar en prépare une autre mais … chut …. On la découvrira d’ici quelques mois.





Le film est projeté

Au théâtre de Bastia : mardi 4 février à 19h et mercredi 5 février à 14h15.

Au cinéma de Furiani : jeudi 6 février à 14h30.