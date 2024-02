Festival du Cinéma italien de Bastia : Le jury fin prêt pour cette 36ème édition qui débute ce samedi

Dans quelques heures à peine, les portes du Festival italien de Bastia s'ouvriront pour une 36ème édition qui s'annonce déjà inoubliable. Au programme, une sélection alléchante de 20 films, dont 18 inédits, répartis dans six catégories, dont la compétition. À la tête du jury, la chanteuse, autrice, compositrice, poète et comédienne, Patrizia Gattaceca. « Je suis une habituée du festival pour y avoir déjà pris part soit en tant qu’artiste lors de l’ouverture soit membre du jury » déclare avec enthousiasme Patrizia Gattaceca. « Le président Bati Croce se souvient que lorsque j'étais étudiante à Nice, nous allions souvent visionner des comédies italiennes. Le cinéma italien est à la fois divertissant et porteur d'une dimension sociale. ». Très émue d’avoir été désignée présidente, Patrizia Gattaceca prend son rôle très au sérieux : « On va visionner tous les films. Je serai bien entourée par 3 autres membres du jury et chacun apportera son éclairage : le côté émotion, le côté technique, le montage, les plans. Pour moi c’est avant tout l’émotion qui sera le critère principal ».



A ses côtés Marie-Flora Sammarcelli, présidente du Festival de Lama, Christophe Di Caro, professeur de philosophie, chroniqueur radio et Carlo Baldacci-Carli, scénariste, producteur et écrivain toscan.